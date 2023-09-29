Українці можуть отримати сертифікати на виплати за зруйноване майно у Дії

У застосунку Дія з'явилися житлові сертифікати на виплати за зруйноване майно по програмі єВідновлення.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Українці, які подавали заяву про знищене майно, отримають житловий сертифікат у Дії. З нього дізнаєтеся суму компенсації та зможете почати пошуки майбутнього помешкання. А вже з листопада - використати сертифікат на покупку житла", - зазначив він.
Для того, аби отримати компенсацію за зруйноване майно, у Дії можна подати заяву та відкрити картку єВідновлення в одному з банків-партнерів. Після цього дані автоматично підтягнуться з реєстрів. Послугою вже скористалися 3 685 українців
Нагадаємо, в серпні у Дії розпочався прийом заявок на компенсацію за зруйноване житло.
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