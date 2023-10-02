У жовтні не планується підвищення пенсій, але пені категорії пенсіонерів отримають щомісячні доплати

Підвищення пенсій у жовтні не планується, проте люди, які досягли певного віку – 70, 75 чи 80 років – отримають щомісячні доплати.
Згідно з постановою Кабміну №168, щомісячна компенсаційна виплата встановлюється з дати досягнення особою відповідного віку.
Хто і яку надбавку до пенсії отримає:
Така компенсаційна виплата передбачена пенсіонерам, у яких розмір виплат з урахуванням усіх надбавок, підвищень, індексацій, цільової грошової допомоги не досягає розміру середньої зарплати (наразі 16 012 грн).
Розрахунок показників середньої зарплати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та враховується для обчислення пенсії, здійснюється ПФУ за інформацією Державної податкової служби, наданою в порядку міжвідомчого обміну.
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