Федоров: Послуга з перереєстрації авто з'явиться в "Дії" найближчим часом

Найближчим часом в "Дії" з'явиться нова послуга з перереєстрації авто, яка дозволить купували та продавали машини всього в кілька кліків. 16 жовтня стартує запис на бета-тестування послуги.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, перереєструвати можна буде легковики, мотоцикли та мопеди. Уся процедура відбуватиметься без посередників і поїздок до сервісних центрів МВС.

"Продавцю потрібно лише оформити договір у Дії та поділитися QR-кодом або посиланням. А покупцю — ознайомитися з документом, вибрати номерні знаки й техпаспорт", - пише Федоров.

Він додав, що документи та номерні знаки на авто можна отримати поштою. До прикладу, купивши авто в іншому регіоні, номерні знаки та техпаспорт можна замовити та отримати у відділенні "Укрпошти".