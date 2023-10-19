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Мінекономіки: Потреба у різноманітних фахівцях на ринку праці зростатиме щороку

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Мінекономіки оприлюднило розрахунок потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024-2027 роки.

Відповідний проект розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Найбільша потреба за чотири роки буде у таких кадрах:

  • Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві - 358 тис;
  • Керівники підприємств, установ та організацій - 179 тиc;
  • Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок - 175 тис;
  • Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук - 147 тис;
  • Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки - 143 тис.

Потреба у різноманітних фахівцях зростатиме щороку.

Згідно з прогнозом, потреба становитиме: 2024 рік - 482 тис. осіб, 2025 рік - 542 тиc. осіб, 2026 рік - 607 тиc. осіб, 2026 рік - 669 тиc. осіб.

Мінекономіки
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