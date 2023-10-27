В Україні фіксують активну ворожу діяльність у месенджерах та SMS-повідомленнях

Центр стратегічних комунікацій (ЦСК) зафіксував активну ворожу діяльність у месенджерах та SMS-повідомленнях. Користувачі з Одещини та Харківщини почали отримувати повідомлення із запрошеннями "обміняти інформацію про Збройні Сили України на долари".

У ЦСК повідомляють, що за цими пропозиціями приховується спроба залучити людей до передачі конфіденційної інформації на користь ворога через посилання на Telegram-канал.

Розповсюдження подібних спам-повідомлень становить загрозу національній безпеці, оскільки ворожі сили можуть намагатися здобути конфіденційну інформацію про Збройні Сили України та критичну інфраструктуру.

"Якщо вам надійшло повідомлення з таким текстом: "Меняем информацию о ВСУ на $. Вся информация в Тelegram ...", то у жодному разі не відкривайте його і не переходьте за посиланнями, які там розміщені", - йдеться у повідомленні.

У центрі закликали всіх українців ігнорувати такі ворожі пропозиції і не реагувати на них, оскільки передача інформації про ЗСУ, критичну інфраструктуру та будь-яку співпрацю з ворогом може призвести до кримінальної відповідальності і завдати значної шкоди захисникам України.