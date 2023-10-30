Два безпілотники СБУ атакували Афіпський НПЗ, який забезпечував паливом російські війська

Служба безпеки України атакувала дронами Афіпський нафтопереробний завод в російському Краснодарському краї. В результаті спецоперації було уражено дороге обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформовані джерела.
За даними джерел РБК-Україна, Афіпський НПЗ, який забезпечував паливом російські війська, атакували два безпілотники.
"Такі обʼєкти - важлива ціль. Адже лише за минулий рік на підприємстві виготовили понад 7 млн тонн авіаційного пального, яке використовувалось для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну". - пояснили РБК-Україна джерела.
В результаті спецоперації СБУ було уражено декілька нових установок заводу, на яких таке пальне перероблялося.
"Це серйозний удар по російських окупантах. За попередніми даними, загорілось і декілька резервуарів з "чорним золотом". Тепер у росіян буде менше ресурсів, щоб атакувати Україну своїми літаками", - зазначили джерела РБК-Україна.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023