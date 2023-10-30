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Два безпілотники СБУ атакували Афіпський НПЗ, який забезпечував паливом російські війська

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Служба безпеки України атакувала дронами Афіпський нафтопереробний завод в російському Краснодарському краї. В результаті спецоперації було уражено дороге обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформовані джерела.

За даними джерел РБК-Україна, Афіпський НПЗ, який забезпечував паливом російські війська, атакували два безпілотники.

"Такі обʼєкти - важлива ціль. Адже лише за минулий рік на підприємстві виготовили понад 7 млн тонн авіаційного пального, яке використовувалось для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну". - пояснили РБК-Україна джерела.

В результаті спецоперації СБУ було уражено декілька нових установок заводу, на яких таке пальне перероблялося.

"Це серйозний удар по російських окупантах. За попередніми даними, загорілось і декілька резервуарів з "чорним золотом". Тепер у росіян буде менше ресурсів, щоб атакувати Україну своїми літаками", - зазначили джерела РБК-Україна.

СБУ, Афіпський НПЗ
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