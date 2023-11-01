Федоров: окупанти через Бердянськ вивозять крадене на Півдні України зерно

Окупанти влаштували свій “зерновий коридор” у захопленому Бердянську, та вивозять через тамтешній порт крадене на Півдні України зерно. У цьому переконаний міський голова Мелітополя Іван Федоров, пише УНН.
“Окупанти влаштували свій „зерновий коридор“ у захопленому Бердянську. Тут вони відвантажують крадене на Півдні України зерно”, — повідомив Федоров.
За даними Мелітопольського міського голови росіяни планують вивозити до 150 тисяч тонн зернових щомісяця із окупованого ними порту у Бердянську.
Крім того, згідно з інформацією Федорова загарбники з рф активно розкрадають й сам Бердянський порт. Нещодавно російське федеральне агентство річкового та морського транспорту "Росморрєчфлот" зробило заяву, мовляв, вони “передадуть у федеральну власність” 29 об’єктів нерухомого майна та вісім одиниць флоту.
Нагадаємо, 30 жовтня начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна повідомила, що російські окупанти розвантажують судно з військовим вантажем в Бердянському порту. Вона закликала бердянців, які зараз проживають на тимчасово окупованій території, бути обережними та перебувати якомога далі від інфраструктури.
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