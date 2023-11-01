Мінфін: У жовтні до держбюджету надійшло близько 2,8 млрд доларів зовнішнього фінансування

У жовтні до державного бюджету України надійшло близько 2,8 млрд доларів зовнішнього фінансування.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали понад 40% із загального обсягу фінансової допомоги.

Серед донорів:

Євросоюз – 1,6 млрд доларів (пільгове фінансування);

Сполучені Штати Америки – 1,15 млрд доларів (грант).

Загалом за 10 місяців цього року Мінфін залучив близько 35,4 млрд доларів зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету.