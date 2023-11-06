Bloomberg: Саудівська Аравія і росія зменшать обсяги постачання нафти

Саудівська Аравія і росія дотримуватимуться обмежень на постачання нафти в обсязі понад 1 млн барелів на день до кінця року, незважаючи на те, що заворушення на Близькому Сході приводять у рух світові ринки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Ер-Ріяд знизив добовий видобуток нафти на 1 млн барелів, а москва скорочує експорт на 300 тис. барелів на додачу до раніше вжитих заходів зі скорочення видобутку, прийнятих країнами ОПЕК+.
Наступного місяця Саудівська Аравія перегляне обсяги видобутку і розгляне можливість "продовження скорочення, поглиблення скорочення або збільшення видобутку".
Віце-прем'єр росії олександр новак повторив саудівські коментарі щодо майбутньої політики видобутку.
Останніми тижнями ціни на нафту коливаються через побоювання, що конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС може перерости в більш масштабний регіональний конфлікт за участю основного виробника нафти Ірану. У п'ятницю в Лондоні ф'ючерси на нафту марки Brent закрилися нижче позначки 85 дол. за барель.
На думку Міжнародного енергетичного агентства, що попереджає про ризики, які високі ціни на паливо створюють для інфляції та світової економіки, ширший конфлікт може змусити саудівців і росію переглянути заплановані скорочення. Однак наразі Організація країн-експортерів нафти та її партнери, схоже, мають намір тримати поставки на короткому повідку.
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