Федоров: Мінцифри запускає національну програму Future Perfect для вивчення англійської мови

Українці, в межах національної програми Future Perfect, матимуть змогу отримати грошову допомогу для вивчення англійської. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в колонці для Forbes.
«Ми запустили національну програму Future Perfect, яка популяризуватиме вивчення англійської. Future Perfect – це доконана дія в майбутньому. Ми любимо майбутнє, готуємо майбутнє й робимо це свідомо, щоб капіталізувати країну. Щоб кожен в Україні став більше заробляти і міг себе повноцінно реалізувати. І цей проєкт допоможе пришвидшити результат», – пише міністр.
За словами Федорова, нові проєкти запускатимуться майже щомісяця. Зокрема для українців готують у форматі «єПідтримка» грошову допомогу для вивчення англійської.
«Схожий проєкт реалізували з «ковідними» сертифікатами, коли українці купували книги, ходили в спортзали. Цей досвід використаємо, щоб українці активніше вивчали мови», – додає Федоров.
Зазначимо, в Україні запустили безкоштовну платформу для вивчення англійської. Для початку вивчення мови необхідно авторизуватись в застосунку Promova за допомогою «Дії». Після перевірки «Дія.Підписом» ви отримаєте безоплатний преміумдоступ на три роки.
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