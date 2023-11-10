ЦНС: росіяни хочуть знизити зарплати окупантам, які допомагають їм керувати захопленими територіями

російські окупанти планують знизити зарплати окупантам, які допомагають їм керувати захопленими територіями України.

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

За інформацією ЦНС, у колаборантів хочуть забрати надбавку до зарплати, яка належала їм за роботу в нібито "складних умовах".

Без цієї надбавки зарплата колаборантів помітно знизиться. У деяких "чиновників" виплати зменшуватимуться в півтора раза.

При цьому нововведення торкнеться лише колаборантів. Для росіян, які приїхали на окуповані території, продовжать отримувати доплати.

У ЦНС зазначають, що на окупованих росіянами територіях стрімко зростає безробіття. Також спостерігається збільшення заборгованості з виплати заробітної плати.

При цьому нерідко зарплату по кілька місяців не отримують працівники окупаційних адміністрацій.