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ЦНС: росіяни хочуть знизити зарплати окупантам, які допомагають їм керувати захопленими територіями

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російські окупанти планують знизити зарплати окупантам, які допомагають їм керувати захопленими територіями України.

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

За інформацією ЦНС, у колаборантів хочуть забрати надбавку до зарплати, яка належала їм за роботу в нібито "складних умовах".

Без цієї надбавки зарплата колаборантів помітно знизиться. У деяких "чиновників" виплати зменшуватимуться в півтора раза.

При цьому нововведення торкнеться лише колаборантів. Для росіян, які приїхали на окуповані території, продовжать отримувати доплати.

У ЦНС зазначають, що на окупованих росіянами територіях стрімко зростає безробіття. Також спостерігається збільшення заборгованості з виплати заробітної плати.

При цьому нерідко зарплату по кілька місяців не отримують працівники окупаційних адміністрацій.

ЦНС
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