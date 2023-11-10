ЦНС: росіяни хочуть знизити зарплати окупантам, які допомагають їм керувати захопленими територіями

російські окупанти планують знизити зарплати окупантам, які допомагають їм керувати захопленими територіями України.
Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).
За інформацією ЦНС, у колаборантів хочуть забрати надбавку до зарплати, яка належала їм за роботу в нібито "складних умовах".
Без цієї надбавки зарплата колаборантів помітно знизиться. У деяких "чиновників" виплати зменшуватимуться в півтора раза.
При цьому нововведення торкнеться лише колаборантів. Для росіян, які приїхали на окуповані території, продовжать отримувати доплати.
У ЦНС зазначають, що на окупованих росіянами територіях стрімко зростає безробіття. Також спостерігається збільшення заборгованості з виплати заробітної плати.
При цьому нерідко зарплату по кілька місяців не отримують працівники окупаційних адміністрацій.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023