У Мінфіні розповіли, скільки трансфертів отримали місцеві бюджети від держави

Місцеві бюджети у жовтні 2023 року отримали 15,2 млрд грн трансфертів із державного бюджету.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"У жовтні 2023 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 15,2 млрд грн, що становить 91% від передбачених розписом асигнувань", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, на базову дотацію перераховано в сумі 2,4 млрд грн, або 100% до розпису асигнувань, на додаткові дотації перераховано в сумі 2,1 млрд грн.
У розпорядженні органів місцевого самоврядування, територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих територій у жовтні залишилась реверсна дотація в обсязі 239,2 млн грн, яка не перераховувалась до державного бюджету в умовах воєнного часу.
Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень – жовтень 2023 року збільшились на 91,1 млрд грн і станом на 1 листопада 2023 року становлять 206,5 млрд гривень.
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