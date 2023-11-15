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Держдеп США надасть $1 млн центру з розслідування злочинів рф проти України

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Державний департамент США надасть $1 млн для підтримки діяльності Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України (ICPA), який було створено в Гаазі при Євроюсті.

"У рамках нашої непохитної прихильності територіальній цілісності та суверенітету України, а також сприянню всеосяжному правосуддю та притягненню до відповідальності за міжнародні злочини проти України та її народу Державний департамент США надасть $1 млн Міжнародному центру з розслідування злочину агресії проти України, який було створено в Гаазі при Євроюсті за підтримки Єврокомісії", - ідеться в повідомленні на сайті Держдепартаменту.

ICPA сприятиме розслідуванню війни росії, надаючи Україні та країнам-партнерам майданчик для співпраці у створенні максимально переконливих доказів для майбутнього судового переслідування.

"Прокурори з різних правових систем, включно з нашими, вже працюють разом в ICPA, щоб зібрати й поділитися ключовими доказами, а також провести надійні та незалежні розслідування", - додали в Держдепі.

США також закликали інших підтримати ICPA й зробити свій внесок у міжнародні зусилля щодо забезпечення справедливості для України та відповідальності за війну росії.

Держдеп, ICPA
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