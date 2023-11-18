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Ціна російської нафти повернулася до встановленого країнами G7 санкційного рівня

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Ціна основного російського експортного сорту нафти Urals повернулася до встановленого країнами G7 санкційного рівня 60 доларів за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ціни на російську нафту марки Urals сьогодні, 17 листопада, впали нижче західного рівня граничної ціни в 60 доларів за барель. Це сталось на фоні нових санкцій США проти судновласників і зниженням світових цін на нафту.

За даними видання, вчора Міністерство фінансів США заявило, що воно запровадило санкції проти трьох компаній, що базуються в Об’єднаних Арабських Еміратах, і трьох належних їм суден, які, за його словами, брали участь в експорті російської сирої нафти ціною вище 60 доларів.

Загалом розрахункова ціна на Urals на умовах FOB під час доставки з Балтики до Індії 17 листопада впала до 58-59 доларів за барель.

"Ціни на Urals впритул наблизилися до рівня цінової стелі і в деяких випадках нижчі, це очевидний тренд", – сказав анонімний співрозмовник агентства.

нафта
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