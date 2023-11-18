Ціна російської нафти повернулася до встановленого країнами G7 санкційного рівня

Ціна основного російського експортного сорту нафти Urals повернулася до встановленого країнами G7 санкційного рівня 60 доларів за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ціни на російську нафту марки Urals сьогодні, 17 листопада, впали нижче західного рівня граничної ціни в 60 доларів за барель. Це сталось на фоні нових санкцій США проти судновласників і зниженням світових цін на нафту.

За даними видання, вчора Міністерство фінансів США заявило, що воно запровадило санкції проти трьох компаній, що базуються в Об’єднаних Арабських Еміратах, і трьох належних їм суден, які, за його словами, брали участь в експорті російської сирої нафти ціною вище 60 доларів.

Загалом розрахункова ціна на Urals на умовах FOB під час доставки з Балтики до Індії 17 листопада впала до 58-59 доларів за барель.

"Ціни на Urals впритул наблизилися до рівня цінової стелі і в деяких випадках нижчі, це очевидний тренд", – сказав анонімний співрозмовник агентства.