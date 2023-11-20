Єрмак обговорив надання безпекових гарантій Україні зі спеціальним уповноваженим Президента Франції

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч зі спеціальним уповноваженим Президента Французької Республіки з питань економічної допомоги та відновлення України П'єром Ельброном. Вони обговорили зокрема безпекові гарантії в контексті розпочатих Україною та Францією переговорів.
Про це повідомив Офіс президента України, пише УНН.
На зустрічі також узяли участь перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко та заступник очільника Офісу Глави держави Ігор Жовква.
Співрозмовники обговорили тему надання безпекових гарантій Україні в контексті розпочатих переговорів з Францією щодо укладення відповідної двосторонньої угоди, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку нашої країни від 12 липня поточного року.
Крім того П'єр Ельброн поінформував про підготовку до реалізації низки проєктів у сферах транспорту, технологій, охорони здоров’я тощо. Та торкнувся питання про можливості надання Францією грантів для відновлення критичної інфраструктури, об’єктів енергетики, підприємств України та проведення розмінування.
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