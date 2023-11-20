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ЦНС: На окупованих територіях росія запустила так звану школу блогерів

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росія запустила так звану школу блогерів на окупованих територіях, щоб посилити пропаганду серед українців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відомо, що більшість мешканців на тимчасово окупованих територіях відмовляється співпрацювати з загарбниками. Відтак ворог вимушений завозити гастролерів з рф для налагодження системи пропаганди в регіоні. Для розв'язання проблеми росіяни намагаються створити «журналістів» з нуля.

Для цього на окупованих територіях півдня загарбники відкрили «школу блогерів», яка фінансується кремлем.

«Ворог сподівається відшукати колаборантів з-поміж студентів, які в пошуках слави погодяться створювати пропагандистський контент. Центр національного спротиву зауважує, що пропаганда є злочином й кожен дотичний до роботи на ворога понесе відповідальність», – додають у повідомленні.

ЦНС
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