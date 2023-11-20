ЦНС: На окупованих територіях росія запустила так звану школу блогерів

росія запустила так звану школу блогерів на окупованих територіях, щоб посилити пропаганду серед українців.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Відомо, що більшість мешканців на тимчасово окупованих територіях відмовляється співпрацювати з загарбниками. Відтак ворог вимушений завозити гастролерів з рф для налагодження системи пропаганди в регіоні. Для розв'язання проблеми росіяни намагаються створити «журналістів» з нуля.
Для цього на окупованих територіях півдня загарбники відкрили «школу блогерів», яка фінансується кремлем.
«Ворог сподівається відшукати колаборантів з-поміж студентів, які в пошуках слави погодяться створювати пропагандистський контент. Центр національного спротиву зауважує, що пропаганда є злочином й кожен дотичний до роботи на ворога понесе відповідальність», – додають у повідомленні.
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