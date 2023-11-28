Мінекономіки: Ми підтримуємо вітчизняне виробництво техніки та обладнання для розмінування

В Україні стартувала акселераційна програма підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні, результатом її має стати впровадження нових рішень у сертифіковані вироби та технології.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
"Потенційно забрудненою вибухонебезпечними предметами вважається близько третини території країни. Тим не менш, ми маємо амбітну мету - повернути до господарської експлуатації протягом наступних 10 років до 80% цих земель. Реалізувати завдання допоможе впровадження та застосування сучасних технологій. Ми підтримуємо вітчизняне виробництво техніки та обладнання для розмінування, а також розвиток інновацій в цій сфері", - сказала перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко, слова якої наводить пресслужба відомства.
Вона висловила сподівання, що розроблені в Україні технології не лише допоможуть швидше очистити територію країни, а й згодом стануть статтею експорту.
Згідно з повідомленням, акселераційна програма підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні, зокрема, передбачає навчальні курси з підприємництва, менторську підтримку від галузевих експертів, реальні випробування технологій на полігоні.
Учасники програми зможуть скласти індивідуальну "дорожню карту" в супроводі менторів та експертів, отримати підтримку під час розроблення бізнес-моделі та плану розвитку бізнесу: від ідеї чи прототипу до сертифікованого виробу чи технології.
Акселераційна програма підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні реалізується за ініціативи Міністерства економіки України спільно з Київською школою економіки (KSE).
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023