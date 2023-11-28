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Мінекономіки: Ми підтримуємо вітчизняне виробництво техніки та обладнання для розмінування

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В Україні стартувала акселераційна програма підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні, результатом її має стати впровадження нових рішень у сертифіковані вироби та технології.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"Потенційно забрудненою вибухонебезпечними предметами вважається близько третини території країни. Тим не менш, ми маємо амбітну мету - повернути до господарської експлуатації протягом наступних 10 років до 80% цих земель. Реалізувати завдання допоможе впровадження та застосування сучасних технологій. Ми підтримуємо вітчизняне виробництво техніки та обладнання для розмінування, а також розвиток інновацій в цій сфері", - сказала перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко, слова якої наводить пресслужба відомства.

Вона висловила сподівання, що розроблені в Україні технології не лише допоможуть швидше очистити територію країни, а й згодом стануть статтею експорту.

Згідно з повідомленням, акселераційна програма підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні, зокрема, передбачає навчальні курси з підприємництва, менторську підтримку від галузевих експертів, реальні випробування технологій на полігоні.

Учасники програми зможуть скласти індивідуальну "дорожню карту" в супроводі менторів та експертів, отримати підтримку під час розроблення бізнес-моделі та плану розвитку бізнесу: від ідеї чи прототипу до сертифікованого виробу чи технології.

Акселераційна програма підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні реалізується за ініціативи Міністерства економіки України спільно з Київською школою економіки (KSE).

Мінекономіки
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