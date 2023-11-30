Кулеба: Країни НАТО запевняють у продовженні та збільшенні підтримки України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після засідання Ради Україна-НАТО заявив, що колеги запевнили його, що немає втоми від війни та за продовження та збільшення підтримки України. Про це він повідомив журналістам в штаб-квартирі НАТО, передає кореспондент УНН.

«Немає ніякої втоми від війни. Ми всі чуємо одні й ті самі запитання, але сьогодні за зачиненими дверима я почув, всі це почули та відзначили. Категоричне "ні" будь-яким натякам на втому від війни й не менш категоричне "так" продовженню та збільшенню підтримки України», - сказав Кулеба.

Він заявив, що його колеги не просто констатували якісь речі, а реально підтверджували, що допомога не тільки продовжиться, але й буде збільшуватися.

"Головне, що всі міністри відчули потребу чітко заявити, що ні про яку втому від війни в їхніх країнах та урядах не йдеться й йтися не може…Це була одна з двох ключових тез виступів, які я чув", - розповів Кулеба.