Україна пропонує запустити Трансбалканський газопровід в реверсному режимі

Оператор газотранспортної системи України пропонує європейським операторам створити гарантовану потужність для роботи Трансбалканського газопроводу в реверсному режимі. Крім того, в такому режимі газопровід вже частково працює, — йдеться на сайті компанії.
Це дасть змогу з'єднати газові ринки Південно-Східної Європи, де незабаром може виникнути значний профіцит газу, з ринками Центральної Європи.
"Оцінка ринкового попиту, спільно проведена операторами ГТС України, Румунії та Молдови, показала потребу у 20 млн куб. м на добу для транспортування Трансбалканським маршрутом до українських підземних газових сховищ. Трансбалканський коридор може задовольнити попит замовників, які планують транспортувати газ із Балканського напряму до споживачів Східної та Центральної Європи, а також надати можливість зберігати газ в українських ПСГ", — зазначив керівник ОГТСУ Дмитро Липпа.
Завдяки наявній інфраструктурі, Трансбалканський газопровід вже частково працює в реверсі: в 2023 році цим маршрутом прокачано понад 0,5 млрд куб. м природного газу.
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