США запровадили санкції щодо компаній, причетних до транспортування російської сирої нафти

Управління з контролю іноземних активів Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції щодо трьох сторонніх компаній, причетних до транспортування російської сирої нафти вище цінової межі G7, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

OFAC оголосило 1 грудня, що запровадило санкції щодо двох судноплавних компаній, що базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах, і однієї з Ліберії, які володіють суднами, що перевозять російську сиру нафту вартістю понад 70 доларів за барель. Перевезення здійснювалося після того, як у грудні 2022 року набуло чинності обмеження цін у 60 доларів, встановлене країнами G7.

Аналітики інституту вважають, що росія покладається на "тіньовий флот" нафтових танкерів без страховки з боку західних країн, щоб обійти встановлену "Великою сімкою" цінову межу на російську сиру нафту і нафтопродукти.