Reuters: Байдена закликають заборонити авіасполучення з Китаєм

Сенатори республіканці на чолі з Марко Рубіо закликали президента Джо Байдена заборонити авіасполучення з Китаєм після різкого зростання кількості випадків респіраторних захворювань у КНР.
Про це передає Укрінформ із посиланням на Reuters.
Політики вказали, що з огляду на хворобу, що швидко розповсюджується у КНР, слід негайно обмежити поїздки між Сполученими Штатами та Китаєм.
Натомість представник адміністрації Байдена заявив, що Сполучені Штати уважно стежать за зростанням захворюваності на респіраторні захворювання в Китаї, але додав, що спостерігаються сезонні тенденції.
"Нічого незвичайного не відбувається... Наразі немає жодних ознак того, що є сполучною ланкою між людьми, які звертаються за допомогою до відділення невідкладної допомоги США, та спалахом респіраторних захворювань у Китаї", - додали в Білому домі.
Представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пеньюй заявив, що твердження про спалах невідомої хвороби у КНР є зловмисними вигадками.
У ВООЗ припускають, що зростання зумовлене збільшенням кількості дітей, які заразилися патогенами, яких вони уникали протягом двох років обмежень, пов'язаних із COVID-19.
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