Reuters: Байдена закликають заборонити авіасполучення з Китаєм

Сенатори республіканці на чолі з Марко Рубіо закликали президента Джо Байдена заборонити авіасполучення з Китаєм після різкого зростання кількості випадків респіраторних захворювань у КНР.

Про це передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

Політики вказали, що з огляду на хворобу, що швидко розповсюджується у КНР, слід негайно обмежити поїздки між Сполученими Штатами та Китаєм.

Натомість представник адміністрації Байдена заявив, що Сполучені Штати уважно стежать за зростанням захворюваності на респіраторні захворювання в Китаї, але додав, що спостерігаються сезонні тенденції.

"Нічого незвичайного не відбувається... Наразі немає жодних ознак того, що є сполучною ланкою між людьми, які звертаються за допомогою до відділення невідкладної допомоги США, та спалахом респіраторних захворювань у Китаї", - додали в Білому домі.

Представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пеньюй заявив, що твердження про спалах невідомої хвороби у КНР є зловмисними вигадками.

У ВООЗ припускають, що зростання зумовлене збільшенням кількості дітей, які заразилися патогенами, яких вони уникали протягом двох років обмежень, пов'язаних із COVID-19.