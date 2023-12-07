НБУ: Міжнародні резерви України скоротилися

Міжнародні резерви України у листопаді скоротилися на 0,5% – до 38 785,2 млн доларів США.

Такими даними поділилася пресслужба Національного банку.

Зазначається, що динаміку міжнародних резервів минулого місяця визначала низка факторів. Так, однією з причин падіння резервів є продаж регулятором 2 452,9 млн доларів США на валютному ринку.

При цьому в НБУ наголошують, що обсяги продажів знизилися в 1,4 рази порівняно з жовтнем. Інтервенції Нацбанку з продажу валюти також були майже на 10% меншими, ніж у вересні, тобто на момент відмови від фіксованого курсу долара.

Крім того, на динаміку вплинули надходження на користь уряду та виплати за обслуговування та погашення державного боргу. Так, на валютні рахунки в Національному банку надійшло 2328,7 млн доларів. У той же час уряд виплатив за боргами 109,2 млн доларів і ще 250,3 млн - окремо Міжнародному валютному фонду.

Ще одна причина зниження резервів – переоцінка фінансових інструментів внаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют.