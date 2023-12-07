Мінфін: Надходження до місцевих бюджетів за 11 місяців 2023 року збільшились на 15%

За 11 місяців 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 407,3 млрд грн, що на 15% більше проти відповідного періоду 2022 року.

На цьому наголосив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін під час панельної дискусії «Шлях до відбудови сильних територіальних громад» на форумі «Реформи. Децентралізація. Євроінтеграція» у місті Буча Київської області, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

«Станом на 1 грудня 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів, без урахування міжбюджетних трансфертів, надійшло 407,3 млрд грн, або на 52,8 млрд грн (+15%) більше порівняно з відповідним періодом 2022 року. І що важливо - капітальні видатки становлять 187 млрд грн, а це майже 26% усіх видатків місцевих бюджетів», – сказав Улютін.

Перший заступник міністра зауважив, що наразі триває робота для посилення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування.

«Ми працюємо над удосконаленням бюджетного та податкового законодавства, зокрема, розроблено проєкт закону щодо надання додаткових повноважень органам місцевого самоврядування в частині адміністрування місцевих податків і зборів <...>. Також заплановано удосконалення механізму горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів з урахуванням оновлених повноважень місцевих органів влади», - додав Улютін.

За його словами, на наступний рік заплановано низку трансфертів, спрямованих на відновлення регіонів та підтримку населення. Зокрема, передбачено 33,4 млрд грн додаткової дотації місцевим бюджетам, які найбільш постраждали у період війни.