У Мінсоцполітики нагадали про кількість страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком

Міністерство соціальної політики роз'яснило, скільки страхового стажу необхідно для призначення пенсії за віком у 2024 році.

Про це Мінсоцполітики повідомило у Facebook, передають Українськi Новини.

Міністерство зазначає, що кожен українець і українка може вийти на пенсію після того, як йому або їй виповниться 60 років.

У 2023 році у більшості випадків (крім визначених законодавством винятків) право на це мають люди, чий страховий стаж є більшим за 30 років. Проте до 2028 року він щорічно змінюватиметься.

Мінсоцполітики наголошує, що страховий стаж - це не той період, упродовж якого людина фактично працювала, а той, протягом якого роботодавець сплачував за неї до Пенсійного фонду. Значення має і сума відрахувань. Періоди трудової діяльності (робота, військова служба тощо), набуті людиною до 1 січня 2004 року, також включаються (зараховуються) до страхового стажу.

Тож скільки страхового стажу необхідно для призначення пенсії за віком у 2024 році?

Відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" тривалість страхового стажу, що дає право призначити пенсію за віком у 2024 році, становить: