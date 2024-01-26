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У Мінагрополітики прогнозують зменшення попиту на транзит українського зерна через ЄС

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Подолання російської морської блокади і успішний експорт сільгосппродукції морем з портів Великої Одеси зменшує попит на її перевезення наземними шляхами через країни ЄС, повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський в коментарі для Delo.ua. Через це варто сподіватися, що в 2024 році зменшиться кількість торгових суперечок між Україною та її європейськими сусідами навколо перевезень збіжжя.

Міністр відмітив позитивну динаміку з експортом агропродукції з України, яка спостерігається з жовтня 2023 року, коли судна почались активно завантажуватися зерном в портах Великої Одеси.

"Через це у нас змінився пріоритет на морські перевезення. Вам кожен учасник ринку зараз скаже, що ціни на доставку сільгосппродукції в морських портах України для 90% аграріїв вигідніші, ніж якщо везти через західний наземний кордон", - підкреслив Микола Сольський.

Успішна робота українського зернового коридору поміняла для України дуже багато, і проблема логістики через країни ЄС за цей час зменшилася багатократно. Тому Мінагрополітики України наразі намагається пояснити європейським посадовцям, що протести фермерів в ЄС є скоріше проблемою "віртуальною".

Навіть якби європейські сусіди України завтра скасували введені обмеження по зерну, то не факт, що збіжжя з України одразу поїхало б через наземний кордон - хіба що від фермерів з західних прикордонних регіонів, котрі ще не встигли продати врожай. Для всіх інших аграріїв зараз вигідні саме українські морські порти, підкреслив міністр.

На додачу, для експорту зерна через пять сусідніх країн ЄС українцям потрібно отримувати відповідні ліцензії, що є ще одним аргументом для вітчизняних фермерів використовувати саме порти Великої Одеси.

Міністр підкреслив, що через таке падіння інтересу до перевезень зерна влада ЄС мала б спрощувати введені проти України обмеження, але побоювання нових фермерських протестів переважують економічну зацікавленість в транзиті. Українська сторона з розумінням відноситься до таких обмежень, оскільки в умовах повномасштабної війни з РФ логістична ситуація може в будь-який момент змінитися, додає Микола Сольський.

"Саме через військову невизначеність наш діалог проходить дуже обережно, і тому різких спрощень режиму торгівлі не буде. Тому ми з розумінням ставимося до обставин у наших європейських партнерів, але просимо враховувати і наші, ми готові до дискусії. Така риторика здається мені найбільш правильною", - уточнив Микола Сольський.

зерно, Мінагрополітики, Сольський
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