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Компанія Ajax Systems запускає виробництво в Києві

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Компанія Ajax Systems оголосила про запуск передсерійного виробництва в Києві. Про це компанія повідомила в своєму блозі.

Новий завод буде займатися складанням відеокамер TurretCam, BulletCam і DomeCam Mini, відеореєстраторів Ajax NVR, клавіатур KeyPad TouchScreen та інших девайсів компанії.

Причиною створення виробничого центру назвали розширення продуктового портфоліо компанії до 135 пристроїв та представлення нових пристроїв відеоспостереження. "R&D команда зможе контролювати процеси виготовлення новинок, бо виробництво нових девайсів вимагає додаткового устаткування, тестування та перевірки перед виходом на серійне виробництво", – йдеться у повідомленні.

Планується, що загальна потужність передсерійного виробництва становитиме від 50 до 70 000 пристроїв на місяць. На наступний рік планується розширити виробничі потужності на 50%.

Зараз компанія наймає персонал для напрямку передсерійного виробництва, зокрема операторів SMD лінії, монтажників РЕА, операторів тест-стенду, складальників, контролерів якості та інших спеціалістів. Загалом команда виробництва буде складатися з 220 осіб.

Ajax Systems, Ajax
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