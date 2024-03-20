Гетманцев: З початку року найбільше подорожчали овочі борщового набору

З початку цього року найбільше подорожчали овочі борщового набору. Найшвидше дешевшали автогаз, яйця та гречка, сказав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на останні дані Державної служби статистики.
Найшвидше зросли ціни на картоплю, +50% з початку року. Зі зменшенням запасів нового врожаю картопля подорожчала більш ніж у два рази.
Усього за 2024-й овочі подорожчали на 22%. Це обумовлюється сезонністю, скороченням пропозиції і погіршенням логістики через війну, нестачею овочесховищ та іншими причинами.
Автогаз здешевшав на 19% з початку року. Але у березні скорочення цін на автогаз припинилось, стабілізувавшись на рівні близько 28 грн/л.
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