Папа Римський закликав вірян молитися за стражденну Україну

Папа Римський Франциск із нагоди Вербної неділі у Ватикані закликав вірян молитися за тих, хто страждає від війн у світі, та не забувати про стражденну Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Vatican News.

«Молімося за всіх наших братів і сестер, які страждають внаслідок війни; в особливий спосіб я маю на думці стражденну Україну, де дуже багато людей опинилися без електропостачання через інтенсивні обстріли інфраструктури, які, крім того, що спричиняють смерть і страждання, несуть ризик ще більшої гуманітарної катастрофи», - заявив Папа Римський, однак не згадав, що ці обстріли здійснює росія.

«Будь ласка, не забуваймо про Україну-мученицю і згадаймо також про Газу, яка дуже страждає, і про численні інші місця, де точиться війна», - додав понтифік.

Він також скерував думку до Колумбії, де кілька днів тому в спільноті Сан-Хосе-де-Апартадо були вбиті молода жінка та підліток.

Папа Римський також запевнив у молитві за жертв «підлого теракту в москві».