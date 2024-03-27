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Мінфін: Від тепер видатки держави на заробітну плату чиновників можна відстежити

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Міністерство фінансів розробило і опублікувало аналітичний інструмент ("дашборд") щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади у січні 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За словами заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, відтепер видатки держави на заробітну плату працівників державних органів можна відстежити за допомогою аналітичного інструменту "дашборд", який буде оновлюватись щомісяця.

"Цей інструмент дозволяє побачити середні заробітні плати працівників у державних органах на рівні посад, адже основне завдання Мінфіну ‒ забезпечити ефективність використання коштів державного бюджету, зробити більш прозорою та справедливою оплату праці державних службовців, пом’якшити тенденцію плинності та відтоку держслужбовців і посилити роль держави як роботодавця", - зазначив Єрмоличев.

Так, згідно "дашборду", найбільші середні зарплати у наступних державних органах:

  • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – 68,9 тис грн;
  • Антимонопольний комітет України – 67,1 тис грн;
  • Секретаріат Кабміну – 57,9 тис грн;
  • Центральна виборча комісія – 55,0 тис грн;
  • Міністерство цифрової трансформації – 54,5 тис грн.

Якщо розглядати керівні посади, то лідером є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з середньою зарплатою 400,7 тис грн.

Далі йде Рахункова палата (171,5 тис грн), Центральна виборча комісія (170,1 тис грн), Державне агентство розвитку туризму України (128,5 тис грн) і АМКУ (126, тис грн).

Мінфін, дашборд
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