Макрон: путін може бути запрошений на саміт G20, якщо на це дадуть згоду усі країни, що беруть участь у цьому заході

Президент росії володимир путін може бути запрошений на саміт G20, який відбудеться в Бразилії у листопаді, лише за умови, що з цим будуть згодні всі країни, що беруть участь у цьому заході. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон у четвер, 28 березня, перебуваючи з візитом у Бразилії під час пресконференції. Про це пише DW, передає УНН.

За словами Макрона, сенс об'єднання двадцятки промислово розвинених країн полягає в тому, щоб обов'язково було досягнуто консенсусу з іншими 19 країнами, це буде завданням бразильської дипломатії.

«Велика двадцятка зобов'язана діяти, служачи справі миру та спільним інтересам», - наголосив глава французької держави.

На думку Макрона призначена зустріч може принести користь і її варто проводити.

«Якщо вона не принесе користі і призведе до розбрату, її не слід проводити», - сказав Макрон.

Він нагадав, що відмовився від ідеї запросити путіна на саміт G7 у Франції у серпні 2019 року саме через відсутність єдиної думки з цього приводу у "Групі семи", натомість організувавши окрему зустріч із російським президентом.