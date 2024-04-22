Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Vatican News: Папа Римський закликав світ не забувати про Україну, яка страждає через війну

152

Папа Римський Франциск у неділю, 21 квітня, закликав світ не забувати про Україну, яка страждає через війну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Vatican News.

«Я й далі із занепокоєнням, а також з болем, стежу за ситуацією на Близькому Сході. Поновлюю свій заклик не піддаватися логіці вимагання та війни; натомість нехай візьмуть гору дороги діалогу й дипломатії, яка здатна багато чого зробити», – сказав Папа Франциск.

Він зазначив, що кожного дня молиться за мир у Палестині та Ізраїлі, сподіваючись, що вже скоро припиняться страждання обох народів, а також додав: «І не забуваймо про стражденну Україну, мученицьку Україну, яка багато страждає через війну».

Папа Римський
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 22 апреля 2024
Воскресенье, 21 апреля 2024
Суббота, 20 апреля 2024
Пятница, 19 апреля 2024
Четверг, 18 апреля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023