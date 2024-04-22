Vatican News: Папа Римський закликав світ не забувати про Україну, яка страждає через війну

Папа Римський Франциск у неділю, 21 квітня, закликав світ не забувати про Україну, яка страждає через війну.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Vatican News.
«Я й далі із занепокоєнням, а також з болем, стежу за ситуацією на Близькому Сході. Поновлюю свій заклик не піддаватися логіці вимагання та війни; натомість нехай візьмуть гору дороги діалогу й дипломатії, яка здатна багато чого зробити», – сказав Папа Франциск.
Він зазначив, що кожного дня молиться за мир у Палестині та Ізраїлі, сподіваючись, що вже скоро припиняться страждання обох народів, а також додав: «І не забуваймо про стражденну Україну, мученицьку Україну, яка багато страждає через війну».
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