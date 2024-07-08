Герус: Сподіваюсь, що норма про звільнення від сплати мита та ПДВ при імпорті енергетичного обладнання запрацює вже з серпня

Норма законодавства про тимчасове звільнення від сплати мита та ПДВ при імпорті енергетичного обладнання може запрацювати вже з серпня.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.
"Це будуть правки в інший закон. Ця норма має бути підтримана. Сподіваюсь, вона всередині липня буде прийнята як закон, і вже почне діяти з 1 серпня", - зауважив Герус.
Як повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, 4 липня було схвалено до другого читання законопроєкти №11258 та №11259 про звільнення від оподаткування ввізним митом та ПДВ товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування.
Додатково в них будуть враховані пропозиції про тимчасове звільнення від мит та ПДВ енергетичного обладнання. Така пільга буде діяти до закінчення військового стану але не пізніше 01 січня 2026-го року.
Зауважимо, раніше планувалось застосувати пільги для імпорту для таких груп:
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