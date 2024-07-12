В Україні вступили в дію обмеження на продаж сигарет та тютюну

З 11 липня в Україні заборонений продаж ароматизованих сигарет, тютюну для самокруток, електронних сигарет та рідин до них.

Про це говорить закон, який набув чинності рівно рік тому, але давав продавцям час на продаж залишків. Сьогодні цей термін закінчився.

Відтепер абсолютно всі упаковки тютюнових виробів мають бути з оновленими медичними попередженнями.

Також у законі є наступні вимоги: