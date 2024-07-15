В ООН і ДСНС дали поради, як діяти, якщо людина опинилася під завалами

Від початку повномаштабного вторгнення російські окупанти не припиняють обстрілювати та руйнувати цивільну інфраструктуру. Не рідко під час атак люди опиняються під завалами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Відповідні поради, щодо того, як діяти, якщо ви опинилися під завалами, підготували спеціалісти представництва Дитячого фонду ООН та ДСНС.
Алгоритм дій під завалами
Кличте на допомогу, намагайтеся додзвонитися 101. Не ворушіться, щоб не погіршити ситуацію.
Якщо завалило невеликими предметами, то обережно зніміть їх із себе, якщо це безпечно.
Огляньте себе й оточуючих. У разі поранення накладіть пов’язку, щоб зупинити кров.
Під час розбору завалів рятувальники часто оголошують "хвилину тиші". У цей час треба максимально голосно кликати на допомогу.
Не використовуйте запальничку чи сірники.
Як діяти, якщо ви з дитиною
Допоможіть дитині заспокоїтись, обійміть чи візьміть за руку, дихайте разом глибоко й повільно.
Якщо немає води, попросіть дитину затримувати в роті слину та робити рухи, неначе жує й ковтає.
Якщо дитина під завалом сама
Покличте її, щоб зрозуміти, чи вона у свідомості.
Запитайте про її самопочуття: чи не боляче, чи може рухати руками й ногами.
Підтримуйте зв’язок: розповідайте історії, пригадуйте радісні моменти, запевніть, що вам обов’язково допоможуть.
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