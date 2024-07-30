Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Diia.City United: Підвищення податків призведе до більшої тінізації економіки

127

Diia.City United проти необґрунтованого підвищення податків з обороту компаній та доходів фізосіб. Про це йдеться у заяві на сайті спілки.
https://ukranews.com/ua/news/1022914-diya

"Ми розуміємо складність фінансової ситуації в державі та необхідність наповнення бюджету в т.ч. для витрат на оборону. При цьому, виступаємо проти необґрунтованого підняття податків з обороту (доходу) компаній та доходів фізосіб та закликає уряд опрацювати інші джерела надходжень до бюджету, виходячи з наступного", - йдеться у повідомленні.

Diia.City United вважає, що такі зміни призведуть до більшої тінізації економіки та збільшення податкового навантаження на сумлінних платників податків. А також вплинуть на відтік бізнесу та рішення інвесторів щодо можливого інвестування в Україну.

У спілці переконані, що необхідно зосередитися на інших джерелах надходжень до держбюджету:

  • адмініструванням та стягненням податків та митних зборів,
  • реформуванням Державної податкової служби та Державної митної служби,
  • тіньові сектори підакцизної продукції,
  • скорочення видатків державного бюджету через диджиталізацію всіх послуг тощо.

"Держава взяла на себе зобов’язання щодо правового та податкового простору для технологічного бізнесу Дія.City: протягом 25 років забезпечувати дотримання цих гарантій та стабільність його умов, які визначають особливості оподаткування, додержання прав і законних інтересів резидентів Дія Сіті та залучених ними фахівців. Тому підняття податків з обороту (доходу) щодо резидентів Дія Сіті та залучених ними фахівців не відповідатиме взятим на себе державою зобов’язанням", - кажуть у Diia.City United.

Крім того, пропоновані зміни не обговорювались з бізнес-асоціаціями й відповідно не враховують позицію бізнесу.

"Тому закликаємо Парламент та Уряд за підтримки МВФ, Європейського Союзу та країн-членів G7 забезпечити негайні зусилля щодо детінізації економіки та боротьбою з не сумлінними платниками податків, скорочення витрат державного бюджету та до запровадження зваженої і справедливої податкової політики", - додали у спілці.

Дія, Diia.City
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 30 июля 2024
Понедельник, 29 июля 2024
Воскресенье, 28 июля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023