Diia.City United: Підвищення податків призведе до більшої тінізації економіки

Diia.City United проти необґрунтованого підвищення податків з обороту компаній та доходів фізосіб. Про це йдеться у заяві на сайті спілки.
https://ukranews.com/ua/news/1022914-diya
"Ми розуміємо складність фінансової ситуації в державі та необхідність наповнення бюджету в т.ч. для витрат на оборону. При цьому, виступаємо проти необґрунтованого підняття податків з обороту (доходу) компаній та доходів фізосіб та закликає уряд опрацювати інші джерела надходжень до бюджету, виходячи з наступного", - йдеться у повідомленні.
Diia.City United вважає, що такі зміни призведуть до більшої тінізації економіки та збільшення податкового навантаження на сумлінних платників податків. А також вплинуть на відтік бізнесу та рішення інвесторів щодо можливого інвестування в Україну.
У спілці переконані, що необхідно зосередитися на інших джерелах надходжень до держбюджету:
"Держава взяла на себе зобов’язання щодо правового та податкового простору для технологічного бізнесу Дія.City: протягом 25 років забезпечувати дотримання цих гарантій та стабільність його умов, які визначають особливості оподаткування, додержання прав і законних інтересів резидентів Дія Сіті та залучених ними фахівців. Тому підняття податків з обороту (доходу) щодо резидентів Дія Сіті та залучених ними фахівців не відповідатиме взятим на себе державою зобов’язанням", - кажуть у Diia.City United.
Крім того, пропоновані зміни не обговорювались з бізнес-асоціаціями й відповідно не враховують позицію бізнесу.
"Тому закликаємо Парламент та Уряд за підтримки МВФ, Європейського Союзу та країн-членів G7 забезпечити негайні зусилля щодо детінізації економіки та боротьбою з не сумлінними платниками податків, скорочення витрат державного бюджету та до запровадження зваженої і справедливої податкової політики", - додали у спілці.