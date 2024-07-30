Diia.City United: Підвищення податків призведе до більшої тінізації економіки

Diia.City United проти необґрунтованого підвищення податків з обороту компаній та доходів фізосіб. Про це йдеться у заяві на сайті спілки.

https://ukranews.com/ua/news/1022914-diya

"Ми розуміємо складність фінансової ситуації в державі та необхідність наповнення бюджету в т.ч. для витрат на оборону. При цьому, виступаємо проти необґрунтованого підняття податків з обороту (доходу) компаній та доходів фізосіб та закликає уряд опрацювати інші джерела надходжень до бюджету, виходячи з наступного", - йдеться у повідомленні.

Diia.City United вважає, що такі зміни призведуть до більшої тінізації економіки та збільшення податкового навантаження на сумлінних платників податків. А також вплинуть на відтік бізнесу та рішення інвесторів щодо можливого інвестування в Україну.

У спілці переконані, що необхідно зосередитися на інших джерелах надходжень до держбюджету:

адмініструванням та стягненням податків та митних зборів,

реформуванням Державної податкової служби та Державної митної служби,

тіньові сектори підакцизної продукції,

скорочення видатків державного бюджету через диджиталізацію всіх послуг тощо.

"Держава взяла на себе зобов’язання щодо правового та податкового простору для технологічного бізнесу Дія.City: протягом 25 років забезпечувати дотримання цих гарантій та стабільність його умов, які визначають особливості оподаткування, додержання прав і законних інтересів резидентів Дія Сіті та залучених ними фахівців. Тому підняття податків з обороту (доходу) щодо резидентів Дія Сіті та залучених ними фахівців не відповідатиме взятим на себе державою зобов’язанням", - кажуть у Diia.City United.

Крім того, пропоновані зміни не обговорювались з бізнес-асоціаціями й відповідно не враховують позицію бізнесу.

"Тому закликаємо Парламент та Уряд за підтримки МВФ, Європейського Союзу та країн-членів G7 забезпечити негайні зусилля щодо детінізації економіки та боротьбою з не сумлінними платниками податків, скорочення витрат державного бюджету та до запровадження зваженої і справедливої податкової політики", - додали у спілці.