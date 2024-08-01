Time: Відносини Зеленського та Гарріс ніколи не були особливо теплими

Віцепрезидентка США Камала Гарріс у лютому 2022 року, за лічені дні до повномасштабного вторгнення росії в Україну, відхилила запропоновану українською стороною ідею превентивних санкцій проти москви.

Про це йдеться в матеріалі газети Time, повідомляє "Європейська правда".

Автор статті Саймон Шустер розповідає про зустріч Гарріс і Володимира Зеленського на полях Мюнхенської безпекової конференції у 2022 році. Обидва співрозмовники тоді погодились, що напад росії з великою ймовірністю станеться найближчим часом.

Зеленський закликав США ввести превентивні санкції проти росії, стверджуючи, що це змусить владіміра путіна переглянути своє рішення про вторгнення, а також надати Україні всю необхідну зброю – зокрема зенітні системи, винищувачі та артилерію.

За словами присутніх українських посадовців, Гарріс відкинула обидві пропозиції.

Як пояснив співрозмовник Time у Білому домі, США вважали загрозу санкцій ефективнішим засобом стримування, аніж їхнє запровадження, а надання Україні зброї могло б зміцнити переконання путіна в тому, що Україна є "державою-клієнтом НАТО".

"Віцепрезидентка Гарріс була рішучим прихильником тривалої підтримки України з боку США і неодноразово висловлювала непохитну прихильність підтримці народу України, який захищається від жорстокої агресії росії", – додав він.

У статті Time стверджується, що саме зустріч 2022 року "задала тон у відносинах" Зеленського та Гарріс, "які ніколи не були особливо теплими" (хоча не пояснюється, чому саме).

Згадується, що віцепрезидентка ніколи не була в Україні, зокрема й після повномасштабного вторгнення, хоча зустрічалась із українським президентом шість разів, востаннє – на полях Глобального саміту миру у Швейцарії в червні.

"Під час зустрічей з українськими посадовцями в останні роки вона справді виявляла співчуття до їхньої долі, як сказав один з них, "але я б назвав це формальним співчуттям, відповідно до протоколу", – пише Саймон Шустер.