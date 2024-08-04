PIE: З 2022 по 2024 роки у Польщі було створено близько 59 800 українських активних індивідуальних підприємств

У першій половині 2024 року громадяни України створили кожен десятий бізнес у Польщі, а 77% нещодавно зареєстрованих іноземцями в Польщі бізнесів керували українці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє PAP.

За даними Польського економічного інституту (PIE), з січня 2022 року по червень 2024 року у Польщі було створено близько 59 800 українських активних індивідуальних підприємств (JDG).

Зазначається, що у першій половині 2024 року громадяни України створили понад кожен десятий бізнес у Польщі (11,2%), а 77% активних, нещодавно зареєстрованих іноземцями в Польщі бізнесів керували українці.

Як повідомили у PIE, частка українських підприємств, створених жінками в першій половині цього року, становить близько 35%, що нижче, ніж частка підприємств, створених польськими жінками за той самий період (38%).

«Ще у 2023 році частка українських жінок, які очолювали активні індивідуальні підприємства, була вищою, ніж частка польських жінок (37% проти 34%). У січні 2024 року ми зафіксували найнижчу частку JDG, створених громадянками України (31%), а в липні 2022 року - найвищу (44%)» – зазначає видання.

За даними Польського економічного інституту, українські індивідуальні підприємства, створені у першому півріччі цього року, працюють переважно в таких галузях, як будівництво (23%), інформаційно-комунікаційні технології (19%) та послуги (12%).

У звіті також зазначається, що за галузевою структурою бізнес, створений українськими чоловіками, відрізняється від бізнесів, створених жінками. Чоловіки найчастіше засновують підприємства, пов'язані з будівництвом (34%), інформацією та зв'язком (23%), а також транспортом та складським господарством (11%). Майже кожне третє підприємство, яким керують громадянки України, надає послуги (30%).

На діяльність, пов'язану з інформацією, комунікаціями та торгівлею, припадає по 11% компаній, заснованих українськими жінками. Вчетверо більше українок, ніж українців, займаються діяльністю, пов'язаною з інформацією та комунікаціями (2274 проти 603).

Польський економічний інститут зазначає, що ведення власного бізнесу в Польщі є альтернативою оплачуваній роботі для багатьох українців. З даними Управління соціального страхування (ZUS), на кінець червня 2024 року кількість застрахованих громадян України становила близько 771 тис. осіб, з яких майже 739 тис. працювали як наймані працівники або на підставі угоди з доручення чи агентської угоди.