Мінагрополітики: З початку нового маркетингового року Україна експортувала зерна на 58,9% більше, ніж минулого

З липня 2024 року, коли почався новий маркетинговий сезон, Україна експортувала 4,96 млн тонн зерна, що на 58,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року (3,12 млн тонн). Про це повідомляє Мінагрополітики з посиланням на дані Держмитслужби.

В тому числі у серпні 2024 року було експортовано 1,26 млн тонн зерна, що на 48,5% більше, ніж у серпні минулого року (848 000 тонн).

Пшениці з початку маркетингового року експортували 2,27 млн тонн, що на 81,84% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Схожа ситуація склалася і з іншими культурами. Наприклад, пшениці з липня поточного року експортували на 92,1% більше, ніж станом на серпень 2023 року.

З початку поточного сезону також експортували 739 000 тонн ячменю, 300 тонн жита та 1,93 млн тонн кукурудзи. Окрім цього, також до інших країн поставили 5 700 тонн пшеничного борошна та 600 тонн іншого борошна.

Збільшення показників експорту пов'язане зі стабільною роботою морського коридору, з яким рік тому були проблеми.

Нагадаємо, у липні 2023 року припинив роботу Чорноморський зерновий коридор, а у серпні 2023-го Україна відкрила новий морський маршрут з Одеси. Спочатку він використовувався для виходу цивільних суден, що застрягли в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" з початку повномасштабного вторгнення Росії.

У вересні він почав працювати не тільки на вихід, але й на вхід, а потім поступово дозволив розблокувати морський експорт для металургів та контейнерні перевезення.