ДБР розслідує понад 400 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою ТЦК та СП під час мобілізації

Від 24 лютого 2022 року працівники Державного бюро розслідувань розслідували 408 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації. Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними відомства, за результатами цієї роботи повідомлено про підозру 73 посадовцям, до суду спрямовано 37 обвинувачень щодо 61 особи. Обвинувальний вирок уже отримали 10 осіб.

У ДБР зазначили, що доведені судом суми одержаної неправомірної вигоди під час махінацій у ТЦК становлять 114 млн грн. Установлено збитків на суму 19 млн грн, з яких 6,5 млн грн вже відшкодовано.

Також у відомстві наголосили, що у межах розслідування кримінальних проваджень суди арештували майно фігурантів на суму 264 млн грн.