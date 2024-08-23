Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

ДБР розслідує понад 400 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою ТЦК та СП під час мобілізації

117

Від 24 лютого 2022 року працівники Державного бюро розслідувань розслідували 408 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації. Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними відомства, за результатами цієї роботи повідомлено про підозру 73 посадовцям, до суду спрямовано 37 обвинувачень щодо 61 особи. Обвинувальний вирок уже отримали 10 осіб.

У ДБР зазначили, що доведені судом суми одержаної неправомірної вигоди під час махінацій у ТЦК становлять 114 млн грн. Установлено збитків на суму 19 млн грн, з яких 6,5 млн грн вже відшкодовано.

Також у відомстві наголосили, що у межах розслідування кримінальних проваджень суди арештували майно фігурантів на суму 264 млн грн.

ДБР, ТЦК та СП
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 23 августа 2024
Четверг, 22 августа 2024
Среда, 21 августа 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023