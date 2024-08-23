ДБР розслідує понад 400 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою ТЦК та СП під час мобілізації

Від 24 лютого 2022 року працівники Державного бюро розслідувань розслідували 408 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації. Про це повідомила пресслужба ДБР.
За даними відомства, за результатами цієї роботи повідомлено про підозру 73 посадовцям, до суду спрямовано 37 обвинувачень щодо 61 особи. Обвинувальний вирок уже отримали 10 осіб.
У ДБР зазначили, що доведені судом суми одержаної неправомірної вигоди під час махінацій у ТЦК становлять 114 млн грн. Установлено збитків на суму 19 млн грн, з яких 6,5 млн грн вже відшкодовано.
Також у відомстві наголосили, що у межах розслідування кримінальних проваджень суди арештували майно фігурантів на суму 264 млн грн.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023