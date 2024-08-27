Мінфін: З початку 2024 року на сектор безпеки та оборони було спрямовано 1 трлн грн

У січні-липні 2024 року з держбюджету на сектор безпеки та оборони було спрямовано 1 трлн грн, зокрема у липні – 161,6 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України у Телеграмі, передає Укрінформ.

«За січень-липень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1 трильйон гривень (58,1% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету)», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, 161,6 млрд грн використано з держбюджету на потреби безпеки та оборони у липні.

Наголошується, що кошти були спрямовані на грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських; придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування; медичне забезпечення та інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.