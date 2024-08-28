Мінекономіки: Використання географічних зазначень сприяє розвитку наших аграрних регіонів України

Нові правила реєстрації географічних зазначень, затверджені Міністерством економіки України, що набули чинності 16 серпня 2024 року, нададуть змогу виробникам, продукція яких має особливу якість завдяки своєму географічному походженню, реєструвати географічні позначення за чітко регламентованою процедурою.
"Використання географічних зазначень не лише підкреслює унікальність українських продуктів, а й сприяє розвитку наших аграрних регіонів. Це допомагає зберегти традиції і знання, що передаються місцевими виробниками з покоління в покоління", - процитовано на сайті Мінекономіки заступника міністра економіки Віталій Кіндратьова.
Уточнено, що наказ Мінекономіки, зареєстрований 24 липня 2024 року, встановлює чіткі вимоги до реєстрації географічних зазначень для сільськогосподарських товарів, харчових продуктів і спиртних напоїв.
У нових правилах детально описано, хто має право на реєстрацію, які документи необхідно надати та як оформити специфікацію товару.
Як наголошується в самих правилах, заявлене географічне позначення повинне містити географічну назву, традиційну географічну або негеографічну назву або їхні похідні, що ідентифікують товар, який походить із певного географічного місця або території. Це може бути існуюча або історична географічна назва об'єкта.
"Що таке географічне позначення? Це назва місця, що вказує на походження товару з певного регіону і підтверджує його особливі властивості, репутацію або характеристики, що залежать від цього місця. Це може бути, наприклад, відомий сорт вина або місцевий сир, який виробляється лише в певному регіоні", - пояснюють у міністерстві.
У Мінекономіки також заявили, що нові правила адаптовані до регламентів Євросоюзу. Це означає, що українські географічні зазначення тепер можуть бути офіційно визнані та захищені на території ЄС.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023