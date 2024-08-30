Мінагрополітики: Аграрії зможуть отримати компенсацію за використання земель для спорудження фортифікацій

Міністерство аграрної політики та продовольства України розробляє законодавчі зміни для підтримки агровиробників, зокрема - компенсацію за використання сільгоспземель для спорудження фортифікаційних укріплень.
Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає Укрінформ.
За словами виконуючого обов’язки міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, Мінагрополітики пропонує щорічну виплату 12% нормативно-грошової оцінки за користування цими землями. Це компенсуватиме орендну плату.
"По завершенню воєнного стану землі під фортифікації або викупити для суспільних потреб, або привести у стан для ведення сільськогосподарських робіт. Програму планується запустити наступного року", - розповів урядовець.
Крім того, розглядається можливість замороження кредитів агровиробникам з тимчасово окупованих територій, які продовжують працювати на підконтрольній території.
Наразі в Україні вже діє низка державних програм підтримки аграріїв з прифронтових зон, а також надається допомога сільгоспвиробникам на підконтрольній території.
Відповідно, програма “Доступні кредити" дозволяє отримати аграріям до 90 млн грн, а підприємствам з тваринництва та переробки – до 150 млн грн. Також включена компенсація до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем.
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