США готові надати технічну та експертну підтримку, щоб допомогти Україні реформувати трудове законодавство.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Згідно з повідомленням відомства, на зустрічі, яка відбулася в рамках візиту української делегації до США, міністерка економіки Юлія Свириденко та заступниця міністра праці США з міжнародних відносин Теа Лі обговорили нове трудове законодавство України, посилення ролі жінок на ринку праці, програми навчання і перенавчання для ВПО, людей з інвалідністю та ветеранів.

За словами Свириденко, Мінекономіки працює над оновленням Трудового кодексу, який, зокрема, враховуватиме обов’язкові міжнародно-правові документи. До роботи над цим залучені міжнародні партнери, бізнес та громадський сектор.

"Мета, яку ми ставимо перед собою — гарантувати як гідні умови праці, так і економічний захист у разі втрати роботи. Ми прагнемо відійти від радянської спадщини та перейняти кращі міжнародні практики, які зробить український ринок праці привабливим для інвесторів та донорських організацій. Саме тому я вдячна пані Лі за пропозицію надати технічну та експертну підтримку у реформуванні трудового законодавства в Україні", - зазначила очільниця Мінекономіки.

В міністерстві повідомляють, що вже зараз США активно підтримують реформування ринку праці в Україні. Цього тижня команда Мінекономіки представила проєкт Кодексу законів про працю компаніям-членам Американської торговельної палати в Україні. Крім того, проєкт USAID "РАДА: наступне покоління" надає підтримку у висвітленні реформи.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили програми з навчання та перенавчання українців.

За словами Свириденко, наразі брак кадрів — одне з найгостріших питань для українського бізнесу, і американські партнери погодилися підтримати зусилля України і у цьому питанні.

"Зокрема, поділитися своїми напрацюваннями та ідеями проєктів, які нині ефективно втілюються у США. Йдеться, зокрема, про програми, що сприятимуть навчанню та працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, молоді, ветеранів. А також програми, які сприятимуть розвитку підприємництва", - зауважують в Мінекономіки.

Також на зустрічі говорили про посилення ролі жінок на ринку праці та подолання гендерного розриву в оплаті праці. В Україні станом на 2021 рік цей показник становив 18,6%. Саме настільки зарплати жінок в середньому менші від зарплат чоловіків на аналогічних посадах.

Як зауважила міністерка економіки, оскільки США мають тривалий досвід боротьби з гендерним розривом в оплаті праці, то цей досвід може стати корисним для України, аби покращити ситуацію із гендерною рівністю.

"Ми сподіваємося як на обмін знаннями про кращі практики, так і на напрацювання та втілення спільних проєктів, аби жінки мали більше можливостей для реалізації свого потенціалу", - підсумувала Свириденко.