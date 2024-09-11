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Мінекономіки: В умовах війни уряд виділив 1,2 млрд грн для закупівлі шкільних автобусів українського виробництва

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У рамках держпрограми "Шкільний автобус" 13 областей України вже закупили 219 шкільних автобусів на загальну суму 760 млн грн, лідирує Київська область із закупівлею 41 автобуса, повідомило Міністерство економіки.

"Навіть в умовах війни уряд виділив 1,2 млрд грн для закупівлі шкільних автобусів українського виробництва", - наведено в повідомленні слова першої віцепрем'єр-міністерки - міністерки економіки України Юлії Свириденко.

Як повідомлялося, нещодавно уряд України виділив дотацію в розмірі 215 млн грн для закупівлі шкільних автобусів, а в червні поточного року на ці самі цілі розподілив 1 млрд субвенції з держбюджету.

Загалом цього року планується придбати близько 500 автобусів (з урахуванням співфінансування місцевих бюджетів).

За інформацією Мінекономіки, лідирує за підсумками вже підписаних договорів на постачання автобусів Київська область (41 од.). До п'ятірки великих закупівельників також увійшли Дніпропетровська область - 34 од., Вінницька - 30 од., Миколаївська - 25 од., Харківська - 21 од.

Далі йдуть Житомирська - 16 од., Львівська - 14, Черкаська - 11, Хмельницька - 9, Волинська - 8, Сумська - 7, Кіровоградська - 2 та Одеська (1) області.

За даними в системі Prozorro, найчастіше закуповують автобуси "Отаман" виробництва заводу "Черкаський автобус", зокрема їх уже закупила Миколаївська (25 од.), Харківська (21), Сумська та Хмельницька області (відповідно 7 і 9 од.).

Крім того, за підсумками проведених тендерів очікується підписання договорів на постачання автобусів цього виробника до Івано-Франківської (19 од. на 65,48 млн грн) і Закарпатської (23 од. на 87,66 млн грн) областей.

Області також активно закуповують шкільні автобуси виробництва Чернігівського автозаводу корпорації "Еталон", зокрема Київська (41 од.), Дніпропетровська (34 од.), Вінницька (30 од.) області.

Водночас Житомирська область закуповує 16 автобусів "Богдан" виробництва ТОВ "БАС Мотор".

Як повідомлялося, торік через е-каталог "Prozorro Market" у співпраці з держустановою "Професійні закупівлі" було придбано 531 шкільний автобус (зокрема, 434 за кошти субвенції 1 млрд грн).

"Проте через регулярні російські обстріли та руйнування інфраструктури потреба в якісному шкільному транспорті досі є дуже актуальною", - наголосив директор "Професійних закупівель" Євген Якубовський, слова якого наводить Мінекономіки.

В Україні автобуси в модифікації "шкільний" випускають чотири заводи.

Мінекономіки, шкільні автобуси
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