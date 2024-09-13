Джей Ді Венс: План Трампа "завершити війну за 24 години" передбачає заморожування по лінії фронту

План кандидата у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Дональда Трампа "завершити війну за 24 години" передбачатиме насправді заморожування по лінії фронту.

Таке роз'яснення плану зробив кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс в інтерв'ю "Shawn Ryan Show".

На його думку, Трамп скаже росіянам, українцям та європейцям, що всі вони повинні з'ясувати, як має виглядати "мирне врегулювання".

Очевидно, воно виглядатиме фактично так само, як нинішня лінія розмежування між РФ та Україною, стане схожою на демілітаризовану зону. Її потужно укріплять, щоб російське військо не вторгнулося знову.

При цьому Україна зберігатиме свій суверенітет. Тоді як росії буде надано від української сторони гарантію нейтралітету: не вступати до НАТО та інші союзи.

"Це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову. Україна зберігає свій незалежний суверенітет. росія отримує від України гарантію нейтралітету, вона не вступає до НАТО, вона не вступає до жодних союзницьких інститутів. Я думаю, що, зрештою, саме так це і виглядає. І, до речі, німці та інші країни мають фінансувати відновлення України", - пояснив він.

Республіканець також розкритикував лідерів Європи за недостатню, на його думку, допомогу Україні, порівняно зі Сполученими Штатами.

Водночас, переконаний, що вторгнення росіян в Україну було поганою ідеєю.

Також окремо кандидат у віцепрезиденти США наголосив, що Україна має проблеми з корупцією.

Нагадаємо, раніше республіканець Трамп розкрив план, як планує закінчити війну в Україні "за 24 години".