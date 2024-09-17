У Нацраді реформ вважають, що справжня мета відправки місії МВФ в росію полягає в зборі інформації

Проєктна менеджерка Національної ради реформ Вікторія Страхова вважає, що справжня мета відправки місії Міжнародного валютного фонду в росію полягає в зборі інформації щодо спеціальних прав запозичення (СПЗ), аналог яких розробляють для БРІКС.

Про це Страхова написала на своїй сторінці у Facebook.

"На рандеву з Ельвірою і не тільки — справжні мотиви очного візиту МВФ до рф і чому не до Казані?

16 вересня почалася місія МВФ у рф у режимі он-лайн консультацій. 01/10/24 місія розпочне роботу в москві.

Оскільки я не співробітник спецслужб, але вивчала їхню роботу, то вважаю, що загальні заяви Фонду — напустити туману. А основна мета відновлення консультацій — це особиста зустріч з Ельвірою Сахіпзадовною, Силуановим тощо. + збір інформації щодо можливого аналога СДР, який буде обговорюватися на саміті БРІКС у Казані. І думаю security Фонду чудово розуміють, що зустрічі ці будуть у зримій і незримій присутності ФСБ.

Чому так і чому зараз? Якщо гора не йде до Магомеда... Чиновники РФ під санкціями, та й за кордоном робота СЗР-ГУ ГШ-ФСБ все-таки складніша. Тому навіть у рос медіа повідомляли, що "співрозмовник агентства (Bloomberg) зазначив, що МВФ прагнув організувати зустрічі в третій країні".

В офіційну версію щодо консультацій не вірю і навіть у самих співробітників МВФ не узгодження на мою скромну думку. "Директор європейського департаменту МВФ Альфред Каммер повідомив, що зараз існує можливість для проведення економічного аналізу в Росії". "Офіційний представник МВФ Джулі Козак раніше пояснила, що рішення про відновлення зустрічей було ухвалено на тлі стабілізації економічної ситуації в Росії. Вона зазначила, що запланований візит відповідає регулярним зобов’язанням фонду і зобов’язанням Росії як члена організації. Козак додала, що всі країни-учасники мають взаємні зобов’язання щодо проведення консультацій відповідно до четвертої статті. Вона також вказала на те, що після початку спеціальної військової операції 2022 року економічна ситуація в Росії була вкрай нестабільною, що ускладнювало проведення консультацій, особливо тих, що стосуються короткострокових і середньострокових перспектив. Тепер, коли економічна ситуація стала більш стабільною, консультації за четвертою статтею поновлюються".

Щодо зобов’язань щось пригадався Будапештський меморандум... Але самі цитати підкреслюють — немає сенсу їхати в Білокам’яну. Вони дані могли і так отримати, і навіть тому, що їм дадуть у Москві, віри не буде: все буде вилизано під цілі "СВО". Від слова "стабілізація" мене в тремтіння кинуло: стабілізацією назвали мілітаризацію економіки і часткову адаптацію до санкцій. Але економіка якраз нестабільна — інакше Сахіпзадівна не гнала б ставку вгору, а Заботкін не віщав би про наявність, але поки що не достатність інвестицій в автоматизацію.

Востаннє місія фонду відвідувала Росію в листопаді 2019 року; після цього зустрічі проводилися тільки в заочному форматі протягом двох років. Тепер же "планують обговорити стан російської економіки та супутні політичні рішення".

Насправді все прозаїчно — керівникам Фонду у зв’язку з виборами у США, охолодженням світової економіки та можливим введенням БРІКС аналога СДР потрібна інфа щодо ще не ухвалених рішень.

Шкода, що на догоду геополітиці та грі наддржав знову жертвують Україною...", — написала вона.