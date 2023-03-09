МВФ прогнозує скорочення економіки росії на 7% у середньостроковій перспективі

Прогнози Міжнародного валютного фонду на середньострокову перспективу передбачають, що економіка росії скоротиться як мінімум на 7%.
Про це заявила директорка-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва в ефірі CNN.
За її словами, економічні перспективи росії "дуже руйнівні", адже згодом країна-агресорка постраждає через еміграцію робітників і припинення доступу до технологій, а також через санкції, введені проти її енергетичної галузі.
"Цього року ми розмірковуємо про те, що росії вдалося направити частину продажів нафти за межі ринків Європейського Союзу", – сказала Георгієва, маючи на увазі перенаправлення постачання до Китаю та Індії.
"Це не матиме тривалого впливу на російську економіку", – додала вона.
Також директорка МВФ зауважила, що не бачить якоїсь вигоди для рф від того, "що вона завдала Україні та собі".
Як пише CNN, у січні МВФ прогнозував зростання російської економіки на 0,3% у 2023 році та на 2,1% – у 2024. Це було набагато оптимістичніше, ніж останні прогнози Світового банку та Організації економічного співробітництва та розвитку, які очікують скорочення російської економіки цьогоріч на 3,3% та 5,6% відповідно.
Навіть Центральний банк росії заявив, що її ВВП може скоротитися на 1% у 2023 році.
МВФ піддався критиці через свій позитивний прогноз. Зокрема, професор менеджменту з Єльського університету (США, штат Коннектикут) Джеффрі Зонненфельд у журналі Fortune зазначив, що Фонд повторює пропаганду президента росії володимира путіна щодо ВВП.
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