Сенатор: Трамп хоче посилити позиції України у переговорах із рф

Кандидат у президенти США Дональд Трамп хоче посилити позиції України у переговорах із російською федерацією.
Так вважає американський сенатор від Республіканської партії, яку представляє і Трамп, Марко Рубіо, передає NBC News.
«Я не на боці росії, але, на жаль, реальність така, що завершення війни в Україні лежить через дипломатію. І я хочу вірити, що Дональд Трамп хоче, щоб Україна мала більше важелів у цих переговорах», – підкреслив сенатор.
Водночас Рубіо зауважив, що подібну позицію підтримує і адміністрація президента-демократа Джо Байдена. Попри всі розбіжності двох американських партій, у питанні України вони одноголосно стоять на стороні Києва, а не москви.
«Ми сподіваємося, що коли настане час, українська сторона матиме більше впливу, ніж російська», — сказав сенатор.
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