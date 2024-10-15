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Мінекономіки: З початку 2024 року за програмою «е-Оселя» українці оформили понад 7 тисяч кредитів

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З початку 2024 року за програмою «е-Оселя» українці оформили понад 7 тисяч кредитів для придбання житла на загальну суму 12,1 млрд грн.

Про це повідомило Міністерство економіки.

З початку 2024 року за програмою «е-Оселя» українці оформили 7113 кредитів на суму 12,1 млрд грн для придбання житла.

Більшість кредитів – 70,5% – були використані для придбання житла на вторинному ринку, що становить 5012 об'єктів. У той же час через забудовників було придбано 1 606 об'єктів (22,6%), з яких 495 (7%) – на етапі будівництва.

За умовами програми «е-Оселя» військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, вчені та члени їхніх сімей можуть покращити житлові умови, отримавши кредит за пільговою ставкою на 3%.

«Для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%. Зокрема, за весь час дії програми 13 438 сімей отримали кредити на суму понад 21,6 млрд грн», – розповів заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

За минулий тиждень українці оформили 140 кредитів на 235 млн. грн., серед яких кредити під 3% отримали:

  • 50 військовослужбовців та силовиків
  • 13 педагогів
  • 16 медиків
  • 4 вчених

Кредити під 7% отримали:

  • 43 українці без власного житла
  • 6 ВПО
  • 8 ветеранів

Найбільше кредитів видано у Київській області – 42, місті Києві – 29, Одеській області – 9, Львівській та Вінницькій областях – по 7.

Мінекономіки, е-Оселя
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