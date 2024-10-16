Мінекономіки: Уряд змінив умови надання грантів для виробництв переробної промисловості

Кабінет міністрів на засіданні 15 жовтня підтримав деякі зміни щодо надання грантів для виробництв переробної промисловості.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що підприємства переробної промисловості, які працюють на територіях активних бойових дій, зможуть отримати грант у розмірі до 8 млн грн. Держава профінансує 80% вартості поданого проєкту, а 20% грантер має покрити з власних чи кредитних коштів.

Грант можна буде використати на інвестиційні потреби - придбання нового виробничого або енергетичного обладнання.

Згідно з повідомленням Мінекономіки, програму грантів на розвиток переробної промисловості розширили на:

підприємства переробки, які працюють на територіях активних бойових дій. Обов’язковою умовою є те, що на території діяльності підприємства мають працювати державні інформаційні ресурси;

типографії та підприємства поліграфії.

Крім того, уряд також змінив вимоги до кількості робочих місць, які обов’язково має створити грантер.

В Мінекономіки нагадують, що раніше, залежно від суми гранту, це було від 5 до 25 робочих місць.

"Наприклад, щоб виконати умови, отримувач гранту у 8 млн грн мав працевлаштувати 25 робітників із зарплатою від 8 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні відомства.

Тепер же обов'язковою умовою буде створення від 5 робочих місць — незалежно від розміру гранту.

Разом з тим уряд додав нову умову: за три роки отримувачу потрібно буде сплатити ЄСВ із зарплати нових працівників на суму, не менше ніж 20% від суми гранту.

"Таким чином, наприклад, отримувач гранту в 8 млн грн зможе найняти 25 працівників із зарплатою в 10 тис. грн. Або, якщо має потребу в висококваліфікованому персоналі — працівників зі значно вищою щомісячною зарплатою", - пояснюють в Мінекономіки.

Як зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко, прийнятим рішенням уряд дав бізнесу більше можливостей для отримання грантів. Вона повідомила, що у планах також дати доступ до програми, зокрема, підприємцям, які прагнуть розвивати автоматизацію виробництва.

Додамо, що з початку дії грантової програми на підтримку переробної промисловості було ухвалено понад 1000 позитивних рішень про надання грантів на загальну суму 5 млрд грн. Гранти на розвиток вже отримали 779 переробних підприємств на загальну суму 3,9 млрд грн. За умовами, грантоотримувачі створять понад 16 000 робочих місць.

Як повідомляла очільниця Мінекономіки, гранти на переробку є частиною масштабної ініціативи, спрямованої на збільшення інвестицій у реальний сектор економіки України. Вони надаються на умовах співфінансування 50/50 з можливістю витратити кошти на обладнання. Для підприємств на деокупованих територіях держава покриває до 80% вартості проекту.

Програма грантів на розвиток переробної промисловості, локалізація, часткова компенсація вартості техніки, індустріальні парки, підтримка проектів із значними інвестиціями, програми і продукти Експортно-кредитного агентства та інші є складовими політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні".